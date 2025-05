Sofreu lesões leves

Houve queda de motocicleta às 8h30m de quinta-feira, dia sete, no KM 64 da PR-436, em Abatiá, no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Uma moça de 18 anos, com ferimentos, encaminhada para a Santa Casa de Abatiá, na avenida Brasil. Ela estava sozinha.

Tempo nublado, pista seca, reta em aclive.

A Honda/CG 160 Titan (placa de Santa Amélia), liberada para familiar no local.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.