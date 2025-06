Político tinha 76 anos

O corpo de José Adão Zanette (fotos) foi sepultado na manhã desta quarta-feira, dia cinco, no Cemitério de Barra do Jacaré.

Ele, que tinha 76 anos, foi chefe do executivo do município entre 1997 até 2004, com dois mandatos consecutivos.

Não resistiu a um câncer contra o qual lutava.

O atual prefeito Fabiano Zanatta (PDT) decretou luto oficial por três dias.