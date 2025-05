PRE Platina atendeu ocorrência

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente com vítimas na segunda-feira, 17, na PR-092.

Um VW/VOYAGE 1.0, placas de Ourinhos-SP, conduzido por homem (46 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Santo Antônio da Platina até a Barra do Jacaré. No Km 359 atropelou um animal.

Do acidente resultaram danos materiais no veículo e ferimentos leves no passageiro (36 anos), que foi encaminhado ao Hospital de Andirá.