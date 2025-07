Desarticulado bando em Jacarezinho: vídeo

Doze pessoas presas durante ação da Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, realizou entre os dias 9 e 10 de julho a Operação Leão de Nemeia, voltada ao desmantelamento de um núcleo organizado de tráfico de drogas na região. A ação contou com o cumprimento de dezenas de mandados judiciais, incluindo prisões preventivas e buscas domiciliares, mobilizando 80 policiais civis e 30 viaturas. O helicóptero da Polícia Civil também deu apoio aéreo, oferecendo cobertura tática e vigilância nas áreas de risco.

A operação envolveu equipes das delegacias de Cornélio Procópio, Londrina — inclusive o Núcleo de Operações com Cães (NOC) — e do Grupo de Diligências Especiais (GDE) de Jacarezinho, demonstrando a integração regional das forças de segurança pública. Como resultado, 12 pessoas foram presas, causando um golpe significativo na estrutura da facção investigada.

As investigações começaram após a apreensão de um celular pertencente a uma mulher presa em flagrante por tráfico. A análise do aparelho revelou evidências de uma organização criminosa hierarquizada, com funções definidas e ligação direta a uma facção de alcance nacional. O conteúdo do celular incluía conversas e áudios sobre tráfico, movimentações financeiras, articulações entre membros e imposições disciplinares, incluindo referências ao temido “Tribunal do Crime”.

O nome da operação faz referência à mitologia grega, inspirado no primeiro trabalho de Hércules, quando ele derrotou o Leão de Nemeia e usou sua pele como armadura. De forma simbólica, o celular — instrumento do crime — foi fundamental para romper o silêncio, o medo e a hierarquia que sustentavam a organização.

Foi identificado que o grupo tinha divisão de funções, com líderes regionais — inclusive com comando dentro do sistema prisional — responsáveis por disciplina, contabilidade, vigilância e operadores nos pontos de venda. Também foi constatado o uso de adolescentes para o tráfico, a manipulação de usuários para revenda e movimentações financeiras por meio do Pix, evidenciando uma estrutura ativa e ramificada.

Durante os mandados, foram apreendidos celulares, drogas, dinheiro e outros materiais que reforçam as provas contra o grupo.

Com essa operação, a Polícia Civil reafirma seu compromisso no combate ao crime organizado, protegendo a população e promovendo a segurança com inteligência e rigor investigativo.

O delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho, responsável pelas investigações, destacou:

“A Operação Leão de Nemeia é um marco no combate ao crime organizado em Jacarezinho, ao romper com uma facção que agia de forma silenciosa, disciplinada e com ramificações perigosas, inclusive dentro do sistema prisional.”

O delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial, Amir Roberto Salmen, reforçou:

“A ação integrada da Polícia Civil impacta diretamente na desarticulação de uma rede criminosa que atuava com ousadia e violência na região, reafirmando o papel da instituição como guardiã da ordem e da segurança pública no Paraná.”

A população pode colaborar com informações de forma anô

