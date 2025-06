PM de SAP prende traficante em vila

Em Santo Antônio da Platina

Uma operação nesta semana na Rua Diamantina, Vila Ribeiro, resultou na apreensão de diversas substâncias ilícitas e materiais utilizados no tráfico de drogas, em Santo Antônio da Platina.

A ação foi conduzida por uma equipe de patrulhamento que identificou um indivíduo já conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em posse do suspeito, mas ele admitiu voluntariamente que havia drogas em sua residência.

Os agentes foram conduzidos ao local, onde encontraram aproximadamente 14,9 gramas de maconha, uma balança de precisão, um telefone celular, uma faca e uma colher com vestígios de cocaína, além de 424 pinos vazios, do tipo “eppendorf”, utilizados para armazenamento de cocaína.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao pronto-socorro para a confecção do laudo médico, sendo posteriormente levado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Destaca-se que o suspeito colaborou com os agentes durante toda a operação.

Resultados da Operação:

✅ 01 porção de maconha com aproximadamente 14,9g apreendida;

✅ 01 telefone celular apreendido;

✅ 01 balança de precisão apreendida;

✅ 01 faca e uma colher com vestígios de cocaína apreendidas;

✅ 424 pinos do tipo “eppendorf” vazios apreendidos.