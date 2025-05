EM JACAREZINHO PALESTRAS sobre a violência doméstica

Ação orientou alunos sobre prevenção e denúncia

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão, realizou um ciclo de palestras no Colégio Cívico Militar José Pavan, em Jacarezinho. A ação foi conduzida pela Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão e teve como objetivo conscientizar adolescentes sobre a prevenção da violência doméstica e os impactos dos relacionamentos abusivos.

Cerca de 430 crianças e adolescentes participaram das atividades, que foram organizadas de acordo com suas faixas etárias, garantindo um melhor entendimento dos temas abordados. Entre os assuntos discutidos, destacaram-se os tipos de violência doméstica, a construção de relacionamentos saudáveis, os impactos do cyberbullying e o ciclo da violência.

As palestras integram o Programa Mulher Segura, uma iniciativa da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) voltada para a proteção de mulheres e a disseminação de informações sobre segurança e prevenção da violência. O objetivo é orientar vítimas e conscientizar a população sobre como identificar e evitar situações de risco.

Durante os encontros, foram destacadas as formas de denúncia e a importância de reportar casos de agressão e abuso. As vítimas ou testemunhas podem buscar ajuda por meio dos seguintes canais de denúncia:

– *190* – Emergência da Polícia Militar

– *180* – Central de Atendimento à Mulher

– *181* – Disque-Denúncia

– *197* – Polícia Civil

– *Aplicativo 190* – Para registro e acompanhamento de ocorrências

Com ações como esta, a Polícia Militar reafirma seu compromisso com a comunidade de Jacarezinho/PR, atuando de forma preventiva para fortalecer a rede de proteção às mulheres e crianças no vínculo familiar, além garantir um ambiente mais seguro para toda a população.