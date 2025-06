Cobra pede prioridade na duplicação da 170

Trecho entre Rolândia e Porecatu

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou, na Assembleia Legislativa, um requerimento direcionado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, solicitando a priorização na execução orçamentária para obras de infraestrutura rodoviária, em especial para a duplicação da rodovia estadual PR-170, entre Rolândia e Porecatu. A obra foi apontada como fundamental para melhorar a infraestrutura rodoviária, dada a importância estratégica da via para o escoamento da produção agrícola e industrial, além de atender mais de 100 mil habitantes que utilizam diariamente o trecho.

De acordo com o deputado, o aumento significativo no tráfego de veículos, especialmente de carga, tem gerado congestionamentos e elevado o risco de acidentes, tornando urgente a necessidade de duplicação da rodovia. “A PR-170 é um corredor logístico vital para o Paraná, interligando regiões e facilitando o acesso ao Estado de São Paulo. Além disso, a modernização da via irá potencializar o desenvolvimento econômico e social da região, com a atração de novos investidores e geração de empregos”, afirmou Cobra Repórter.

A obra, além de aumentar a segurança e fluidez no trânsito, terá impacto direto na economia local, facilitando o escoamento de produtos como soja, milho e cana-de-açúcar. O deputado também destacou o potencial turístico da região, que abriga parques ecológicos e realiza eventos culturais de destaque, que atraem visitantes e movimentam a economia local.

O requerimento do deputado busca a execução para a duplicação da PR-170, assegurando que o governo priorize essa importante obra de infraestrutura, essencial para o crescimento sustentável do Paraná.