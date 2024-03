Deputado Cobra apresenta projeto

Para criar a Semana de Conscientização e Prevenção às Doenças em Animais Idosos no Paraná

“O Estado do Paraná avançará mais um passo na proteção e cuidado com os animais domésticos ao instituir a Semana Estadual de Conscientização e Prevenção às Doenças em Animais Idosos. Esta medida tem como objetivo principal promover a conscientização, cuidado e prevenção da saúde dos animais de estimação em idade avançada”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) ao apresentar o projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná.

O projeto também cria a “Campanha de Solidariedade para Adoção de Animais Idosos”, visando sensibilizar a população sobre a importância de adotar animais mais velhos e proporcionar-lhes um lar amoroso e cuidados adequados.

De acordo com o texto do projeto, a “Semana Estadual de Conscientização e Prevenção às Doenças em Animais Idosos” será celebrada anualmente na primeira semana do mês de julho, coincidindo com o “Julho Dourado”, lei de autoria do deputado Cobra Repórter que criou um mês dedicado à conscientização sobre cuidados com animais de rua e animais domésticos de estimação (pets) e prevenção de zoonoses.

Esta iniciativa incluirá uma série de ações educativas e campanhas de conscientização sobre os cuidados específicos necessários para garantir o bem-estar dos animais idosos, além de orientações para o diagnóstico precoce de doenças relacionadas ao envelhecimento.

“A Campanha de Solidariedade para Adoção de Animais Idosos busca ampliar a conscientização sobre os cuidados especiais exigidos pelos animais mais velhos e incentivar a adoção responsável. Para alcançar esses objetivos, o poder público trabalhará em conjunto com instituições governamentais e não governamentais, públicas e privadas, incluindo entidades dedicadas à proteção e bem-estar animal”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Entre as ações previstas, estão a organização de eventos de adoção especialmente voltados para animais idosos, a produção e divulgação de materiais educativos sobre os cuidados adequados, o estímulo à participação da sociedade civil e entidades envolvidas na proteção animal, bem como a divulgação de políticas públicas relacionadas à adoção de animais domésticos, com foco nos mais velhos.

A implementação da lei caberá ao Poder Executivo, que ficará responsável por sua regulamentação. A medida entra em vigor na data de sua publicação, reforçando o compromisso do Estado do Paraná com o bem-estar animal e a promoção de uma convivência harmoniosa entre seres humanos e seus companheiros de quatro patas.

O deputado Cobra Repórter é um defensor da causa animal. Confira algumas das ações:

É um dos idealizadores do CastraPet, Programa Permanente do Governo do Estado de Esterilização Gratuita de Cães e Gatos;

Solicita a construção de hospitais veterinários regionais e também de delegacias para atendimento aos maus-tratos aos animais;

Tem um projeto de lei para instituir o programa de distribuição de ração para os animais das famílias de baixa renda e protetores;

Apresentou o projeto de lei para instituir o Programa DentalPet Paraná – A Saúde Bucal Animal para a realização de odontologia veterinária gratuita;

Tem um projeto de lei para implantar no Estado o programa “Saúde Animal On-line’’ para a realização gratuita de telemedicina veterinária, objetivando a saúde e o bem-estar de animais domésticos, de forma ágil e eficiente;

Elaborou um projeto de lei que visa a proibição de manter animais domésticos acorrentados, alojados ou aprisionados de forma permanente, entre outros.

Foto: Valdir Amaral/Alep