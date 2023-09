Deputado Guerra defende atenção aos idosos no Paraná

Comitiva em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa esteve no Sudoeste do Estado

Pato Branco foi a cidade que recebeu a comitiva em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Representado pelo deputado federal Castro Neto (PSD/PI), o grupo foi acompanhado pelo deputado estadual Luiz Fernando Guerra e pela secretária de estado da mulher e igualdade racial do Paraná, Leandre Dal Ponte.

Após visita ao Parque Tecnológico e ao Parque do Alvorecer, se reuniram para debater as políticas públicas em prol da pessoa com 60 anos ou mais. Junto com o prefeito, Robson Cantu, falaram sobre a explanação dos principais cases de sucesso da política da pessoa idosa no município de Pato Branco.

Luiz Fernando Guerra destacou a importância da atenção ao idoso no Estado. “Que a gente possa, cada vez mais, gerar emprego, distribuir renda, mas acima de tudo dar qualidade de vida para os nossos idosos. O último Censo do IBGE mostrou que o Paraná possui 16% da sua população acima de 60 anos, isso corresponde a aproximadamente 1,8 milhões de pessoas que estão nessa faixa etária, e vejamos o quanto contribuíram para que a nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil fossem o que são hoje. Vocês merecem o nosso respeito, merecem a nossa atenção”, comentou Guerra.

Leandre Dal Ponte relembrou o passado e destacou os desafios do setor. “Eu prometi fazer pelas pessoas o que eu gostaria que fizessem por mim. Quando cheguei na Câmara dos deputados, a primeira coisa que foi pensar nos grandes desafios que nosso país ia enfrentar, e o maior deles, o deputado Guerra foi muito feliz em comentar hoje, é o envelhecimento da população. Porque o envelhecimento traz desafios para todas as áreas, então propus para que fosse criada a Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa”, declarou.

O deputado federal e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Castro Neto, ressaltou qualidades de Pato Branco e comentou o protagonismo do sul em iniciativas que focam a qualidade de vida do idoso. “Estou muito honrado em conhecer Pato Branco e quero parabenizá-los por fazerem parte de uma cidade tão especial. Sou do Piauí, lá na outra ponta do país, sou vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e hoje o Brasil aumenta sua população de idosos em torno de 1 milhão de pessoas a cada ano. Mas o Paraná é uma referência no assunto com um grande número de prefeituras fazendo parte de programas especiais em prol da causa do idoso”, destacou.

Ainda em Pato Branco, participaram nesta sexta-feira (29), de um encontro na UTFPR, onde abordaram a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do estado do Paraná e o papel da universidade no contexto do Programa Cidade Amiga do Idoso e na comunidade UTFPR. Mais tarde se encontraram com os representantes dos 9 clubes de Rotary.

Foto: Pablo Maestá