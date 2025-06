Empossadas duas novas servidoras

Em Santo Antônio da Platina

Na tarde de terça-feira, dia 25, aconteceu a posse de mais duas servidoras. São elas: Kamila Arazão Freire, como Auxiliar de Serviços Públicos e que irá trabalhar na Escola Municipal Professora Vilma Longo; e Maria Alice Camargo de Mello, que estará prestando serviços no Pronto Socorro (PS).

Elas foram recebidas pelo Prefeito Gil Martins na companhia da Secretária Municipal de Educação e Esporte, Lucimara Ildefonso; da Coordenadora do Ensino Fundamental, Célia Maria Candido da Silva; do Diretor do Departamento Municipal de Recursos Humanos, Maurício Moreira Júnior; de Camila Aparecida Belleza Scatena, Diretora do Departamento de Saúde; e do Chefe de Gabinete, Valdir Domingos de Souza.



Na ocasião, o Prefeito Gil Martins destacou que “a tecnologia ajuda muito, mas a diferença é o capital humano, que faz acontecer, as pessoas fazem a diferença”. E concluiu: “temos um carinho por todas as áreas e para com a Educação e a Saúde não são diferentes, contamos com a ajuda de vocês. Tenham sucesso e sintam-se felizes, pois assim ficamos felizes e a sociedade fica feliz”.