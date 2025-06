Governador anuncia MAIS R$ 52 milhões

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, anunciaram nesta segunda-feira (25) o repasse de R$ 52 milhões para organizações da sociedade civil paranaenses, com recursos oriundos de emendas parlamentares. Esse tipo de repasse ao terceiro setor é inédito no Estado e envolveu cerca de 700 emendas dos 54 deputados estaduais do Paraná.

A intermediação com as entidades, que incluem hospitais filantrópicos, instituições de atendimento a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, entre outras, foi feita pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef). Cada uma delas recebeu de R$ 25 mil a R$ 100 mil para a aquisição de bens móveis para estruturar suas ações.

“É uma iniciativa importante para atender àqueles que cuidam de quem, muitas vezes, está invisível. Nem sempre o governo tem braço suficiente para atender todos os rincões do Estado, e é o terceiro setor, através das nossas entidades que nos ajudam com esse trabalho”, afirmou Ratinho Junior. “Esse repasse é uma forma de contribuir com essas entidades que estão cuidando dos nossos idosos, das nossas crianças, dos nossos hospitais, ajudando o Estado a chegar onde muitas vezes ele não consegue estar”.

O governador também destacou a união de esforços com a Assembleia Legislativa para garantir esses recursos. “Com a economia dos deputados, conseguimos juntos fazer programas que atendam a população do Paraná. Estou muito orgulhos por termos construído um ambiente de união e de paz entre os atores políticos do Paraná, o que tem dado bons frutos ao Paraná”, ressaltou o governador.

Traiano salientou que a parceria com o Governo do Estado permitiu a devolução de R$ 432 milhões da Assembleia Legislativa aos cofres públicos, entre emendas e economias do Legislativo, incluindo o apoio a programas como o Asfalto Novo, Vida Nova e ao maior pacote voltado à construção de creches no Brasil.

“É um momento histórico, algo que não tinha acontecido no Estado com essa magnitude, que é o dinheiro chegando às entidades sociais diretamente através dos deputados e deputadas estaduais, com a concordância do Governo do Estado”, afirmou o presidente da Alep. “É um grande benefício que o Poder Legislativo oferece às entidades sociais do Paraná”.

O secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, explicou que a pasta funcionou como um veículo para levar esses recursos ao terceiro setor. “São valores que vão ajudar muito as entidades no seu dia a dia, no seu custeio, na aquisição de equipamentos, e é uma ação inédita do Estado do Paraná”, disse.

ENTIDADES – Para Cirleide Silva, presidente da Federação do Terceiro Setor do Estado do Paraná (Fetespa), que representa em torno de 5 mil entidades, o apoio do poder público é essencial para que elas mantenham seus trabalhos com a população mais vulnerável. “A gente atua em todo o Paraná, fazendo toda a parte de assessoramento a instituições de todas as áreas, desde associações de catadores de material reciclável até aquelas que atendem a causa animal e trabalham com crianças, adolescentes e idosos”, explicou.

Uma das instituições beneficiadas é o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, de Medianeira, que é dirigida pelas Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo. O hospital atende cerca de 70 mil pessoas por ano e é referência para média complexidade e serviços de urgência e emergência de sete municípios do Oeste do Paraná, abrangendo uma população de 160 mil pessoas.

A unidade recebeu um recurso de R$ 100 mil para a aquisição de novas camas hospitalares e também um aparelho de ecografia para os exames das gestantes.

“Atendemos uma região de fronteira, que é bem desafiadora e precisa muito do nosso trabalho. O hospital completou 55 anos em 2024, e estamos lá, servindo aquele povo no cuidado às pessoas”, contou a diretora-administrativa do hospital, irmã Hilda Rodrigues Silveira. “Esse trabalho é um desafio, por isso a ajuda do governo é muito importante para nós, porque conseguimos manter a nossa missão e ajudar a população da região”.

