Mabel Canto se filia ao PROGRESSISTAS

Liderança política de Ponta Grossa

O Progressistas do Paraná anuncia a filiação da deputada estadual Mabel Canto na próxima segunda-feira (28), na sede do partido. O evento contará com a presença de deputados, dirigentes estaduais e nacionais, prefeitos e filiados da legenda.

Mabel Canto é líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa e uma das principais lideranças políticas de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Tem forte atuação na defesa dos direitos das mulheres, desenvolvimento regional e transparência na gestão pública.

“Mabel Canto é um grande reforço para o time do Progressistas. Uma deputada combativa, competente e muito respeitada em todo o Estado”, afirma a presidente estadual do partido, deputada Maria Victoria.

FORÇA – O Progressistas do Paraná é a segunda maior força política do Estado. Em 2024, elegeu 61 prefeitos e 51 vice-prefeitos em todas as regiões do estado.

Com a filiação de Mabel Canto a bancada do Progressistas será formada por sete deputados: Maria Victoria, Mabel Canto, Cristina Silvestri, Adriano José, Marcio Pacheco, Mateus Vermelho e Paulo Gomes.

Na Câmara são seis deputados federais: Ricardo Barros, Pedro Lupion, Tião Medeiros, Toninho Wandscheer, Dilceu Sperafico e Vermelho.

