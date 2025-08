Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna dos jornalistas Valdir Amaral e Zé Beto Maciel

Novo acesso

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou o resultado da licitação do novo trevo rodoviário de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio.

A obra custará R$ 14,65 milhões e o consórcio vencedor terá 15 meses entre a entrega dos projetos executivos e a entrega da pavimentação do trecho de cerca de 540 metros entre o km 48 e km 49 da PR-160, logo em frente ao hospital.”Trabalhamos muito pela construção e na compra de equipamentos do hospital. E agora teremos um acesso condizente com a capacidade de atendimento do hospital para os moradores de Cornélio de mais 21 cidades do Norte Pioneiro”, disse.

Festival de Teatro

O diretor de Cultura de Jacarezinho, James Rios, adianta que em 2026 a expectativa dos organizadores da 20ª edição do Festival de Teatro do Norte Pioneiro, de 21 a 30 de agosto, é torná-lo internacional, incluindo-o no calendário nacional dos festivais e mostras de teatro. Em 2024, o festival recebeu cinco mil pessoas e neste ano, espera o dobro da plateia. Toda a programação, que será divulgada na próxima semana, e os espetáculos são gratuitos.

Tirolesa

A cidade de Ribeirão Claro tem uma das maiores atrações de turismo de aventura e recebe milhares de visitantes todos os anos.

A tirolesa da Estância Pedra do Índio é considerada a maior do Paraná em extensão e permite uma vista única da Represa de Chavantes, parte do destino turístico Angra Doce. O destino se estende entre as cidades do Paraná e São Paulo nas duas margens do reservatório da Usina de Chavantes. O local conta com restaurante, trilhas, mergulhos, canoagem, voos de parapente, mirantes e a famosa tirolesa.

Arco cirúrgico

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) entregou nesta sexta-feira, 1º de agosto, um arco cirúrgico na Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio. “Um arco cirúrgico gera imagens de raio-X em tempo real durante qualquer tipo de procedimento cirúrgico e auxilia os médicos nas operações ortopédicas, vasculares, neurológicas”, explicou.

Território

O Norte Pioneiro é o primeiro território turístico do Paraná implantado pelo programa “18 Territórios, Um Só Destino”. Além do Norte Pioneiro (Jacarezinho), já foram definidos mais três territórios: Cinturão Verde em Cianorte, Encontro das Águas e Biomas (Porto Rico) e o Território Turístico Norte do Paraná. “O programa descentraliza e valoriza o potencial turístico das cidades paranaenses, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando parcerias público-privadas”, aponta o secretário Leonaldo Paranhos (Turismo).

Centros do Idoso

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) acompanhou os prefeitos Betinho (Jundiaí do Sul) e João Paulo Raddi Foguinho (São Tomé) que pleiteiam recursos para construção de centros de convivência de idosos na audiência com a secretária Leandre Dal Ponte (Mulher e Igualdade Racial). “Uma importante agenda para pleitear recursos destinados à construção de Centros de Convivência do Idoso nos dois municípios. Espaços como esses são fundamentais para garantir acolhimento, dignidade e qualidade de vida na terceira idade. Seguimos trabalhando por um Paraná mais humano e inclusivo”, disse.

Cinema na Praça

Seis cidades do Norte Pioneiro vão receber a partir de agosto o projeto Cinema na Praça: Figueira (30 de agosto), São Sebastião (31 de agosto), Assaí (2 de setembro), Uraí (3 de setembro), Jacarezinho (4 de setembro) e Wenceslau Braz (5 de setembro). Os filmes selecionados nesta edição são Cantando na Chuva, O Homem Sputnik e A Escola Fenomenal II.

Liberado

O DER-PR já liberou ao tráfego o trecho da PR-092 em Siqueira Campos, interditado por vários meses para reparos estruturais. A interdição afetava dois viadutos localizados na ligação com a PR-272 e gerou transtornos para motoristas que precisavam acessar desvios pelas marginais da rodovia. A estrutura faz parte do conjunto de obras executadas antes do início da concessão à EPR Litoral Pioneiro, com investimento superior a R$ 40 milhões por parte do Estado.

Missão

O Norte Pioneiro vai integrar a missão internacional liderada pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que fará prospecção de convênios e parcerias em três países da Ásia: Índia, Indonésia e Coreia do Sul.

Milagre

Ainda repercutindo acidente que envolveu um Honda City e uma CG 125 na esquina das ruas 13 de Maio e Rio Branco (ao lado do Auto Posto Fox Milenium) no centro de Santo Antônio da Platina.

Um rapaz de 28 anos descia sozinho de moto e foi atingido pelo carro. O Corpo de Bombeiros atendeu rapidamente e encaminhou ambos ao Pronto Socorro Municipal. O jovem sofreu escoriações na face e membro superior e suspeita de fratura. A mulher de 54 anos teve machucados leves.

Um menino de seis anos saiu ileso, sem nenhum ferimento.

Castrapet

O CastraPet chegará neste segundo semestre em mais seis cidades da região com castrações gratuitas para cães e gatos. Programa será ofertado pela primeira vez em Congonhinhas, Ibaiti, Jaguariaíva, Joaquim Távora, Pinhalão e São José da Boa Vista

Preservação

Entre 2019 e 2023, Carlópolis ganhou mais 1.163,64 hectares de Mata Atlântica, um aumento de 37% da área preenchida pelo bioma, o melhor índice de crescimento de vegetação nativa entre municípios da região Sul do Brasil. A cidade de 17 mil habitantes, margeada pela Represa de Chavantes, na divisa com SP, pode manter a média anual de regeneração ambiental, terá, ao final deste ano, mais mata preservada em seu território do que tinha em 1985, quando dados ambientais deste tipo começaram a ser catalogados e serviram de base para ações do Instituto Água e Terra (IAT).

Ganhando o Mundo

Foi a partir das histórias sobre a viagem da irmã para a Nova Zelândia – e de como essa experiência no outro lado do mundo mudou a vida dela para sempre – que Pedro Henrique Scatambuli começou a sonhar em fazer um intercâmbio. Apenas três anos depois, esse sonho virou realidade. Aos 15 anos, o estudante do Colégio Estadual David Carneiro, em Guapirama, no Norte Pioneiro, foi selecionado para a 6ª edição do Ganhando o Mundo, o programa de internacionalização da educação do Paraná.

Projeto Rondon

A Uenp está com as inscrições abertas até 7 de agosto para os professores interessados no Projeto Rondon Nacional – Operação Pé Vermelho 2026. Serão selecionados professores para atuar como coordenadores de equipe em parceria com o Ministério da Defesa, contribuindo com ações de extensão universitária voltadas ao desenvolvimento sustentável e a inclusão social. O centro regional será em Apucarana. A operação acontecerá do dia 12 ao dia 31 de janeiro de 2026.

Luto por Jhoninha

O corpo de Jhonatas Henrique de Godoi (fotos) , de 25 anos, após passar pela Funerária Vitoriana, foi enterrado na manhã de sábado, dia dois, no Cemitério Parque das Oliveiras, em Santo Antônio da Platina.

Jhoninha, como era conhecido, estudava Administração, trabalhava no restaurante da família no centro platinense com os pais e a irmã, Paulinho, Valquíria e Giovana.

Faleceu às 00h50m de sexta-feira, dia primeiro, no KM 10 da BR-153, em Jacarezinho. Foi uma colisão transversal entre um CVC (Combinações de Veículos de Carga) Scania Vabis e uma Toyota Hilux (placas de Andirá). O acidente provocou interdição parcial e total na via em ambos os sentidos.

Estava sozinho na camionete. O óbito foi no local

Furo de reportagem

O corpo de um homem de 37 anos, foi sepultado na tarde deste sábado, dia dois, no Cemitério São João Batista. Profissional de um mototáxi, localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, foi assassinado na tarde desta sexta-feira. dia primeiro, numa estrada de terra no bairro rural Água Branca, em Santo Antônio da Platina.

O Npdiario produziu reportagem investigativa sobre o assunto, com imagens(vídeos acima).

