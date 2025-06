Nós temos que apoiar sempre a agricultura, afirma ROMANELLI

Financiamentos para o Plano Safra estava suspensa

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse que a agricultura é fundamental ao Paraná e ao Brasil e destacou a medida do governo que retomou as contratações de créditos por meio do Plano Safra. “A agricultura deve ter sempre um apoio muito forte e expressivo. E nós que vivemos num estado em sua maior parte agrícola, temos que apoiar sempre o setor do agro porque ele é fundamental ao Paraná e ao país”, disse.

O governo federal publicou na noite de segunda-feira (24) a medida provisória (MP) que libera R$ 4,18 bilhões em crédito extraordinário para o Plano Safra deste ano. O dinheiro assegurará a continuidade do programa suspenso, segundo o governo, porque a aprovação do orçamento da União, comumente votado em dezembro, se postergou para este ano e deve ser aprovado pelo Congresso Nacional depois do carnaval em março.

Desde quinta-feira (20), a concessão de financiamentos para o Plano Safra estava suspensa pelo Tesouro Nacional. “Eu critiquei duramente a medida e pedi sua revisão imediata, principalmente neste momento em que o país enfrenta a alta dos preços de alimentos. Hoje, acordamos com essa boa notícia.

Produção

Com R$ 400 bilhões em crédito para médios e grandes produtores, o Plano Safra tem juros mais baixos que os de mercado. Para evitar prejuízo para as instituições financeiras, o Tesouro Nacional cobre a diferença nos juros, num processo chamado de equalização.

Segundo ainda o governo federal, por causa do aumento da taxa Selic (juros básicos da economia) nos últimos meses, o Tesouro tem de gastar mais recursos para equalizar os juros. A Selic passou de 10,5% ao ano em setembro para 13,25% em janeiro.

Na semana passada, o deputado argumentou que o próprio IBGE, órgão do governo federal, apontou a importância da agricultura paraense e estimou que na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, o estado pode colher 45,2 milhões de toneladas em 2025. Esse volume representa acréscimo de 20,5% em relação a 2024 e é o maior aumento relativo entre os estados das regiões Sul e Sudeste. O Paraná também deve chegar a 14% da fatia nacional de produção. ”

O Paraná lidera a exportação de proteínas animais no Brasil e contribuiu com 25,5% do volume exportado e 17,9% da arrecadação do país. E é campeão na produção de frango e da carne suína. Foram 2,387 milhões de toneladas no ano passado.