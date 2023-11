PP filia mais de 430 lideranças femininas

Primeiro evento de uma série programado para o interior



O Progressistas do Paraná filiou mais de 430 lideranças femininas na noite de segunda-feira (27) em Curitiba. A presidente estadual da legenda, deputada Maria Victoria, afirmou que esse foi o primeiro evento de uma série que ocorrerão no interior para filiar e capacitar mulheres interessadas em participar da discussão e da elaboração de políticas públicas.

“A nossa meta é ser o partido com o maior número de mulheres filiadas no Brasil. Trabalhamos pelo protagonismo feminino na construção de políticas eficientes inovadoras, justas e humanas. A sensibilidade da mulher ajuda muito, o olhar mais sensível de ajudar as pessoas e de fazer o melhor”, afirmou.

“O objetivo desses eventos não é apenas filiar, mas também capacitar por meio de palestras e treinamentos para que as mulheres possam de fato participar do processo eleitoral e fazer a diferença em todas as esferas da sociedade”, pontuou Maria Victoria.

CANDIDATOS – A presidente estadual do PP também reforçou que o partido terá candidatos a prefeito e chapas completas de vereadores nas principais cidades do Estado.

“Somos uma das principais forças políticas do Paraná. Um partido consolidado em todas as regiões, com bancadas de deputados alinhadas e diretórios ou provisórias em 98 % das cidades”, frisou a deputada que é pré-candidata à prefeitura de Curitiba.

Organizado pelo Movimento Mulheres Progressistas, o evento marcou o lançamento da nova campanha do Movimento: “O Futuro Chegou”, e contou com a participação da presidente do Movimento, secretária municipal de Paranaguá, Christiane Yared; ex-governadora Cida Borghetti; prefeita de Astorga Suzie Pucillo; do tesoureiro-nacional da legenda, secretário da Indústria, Comércio e Serviços Ricardo Barros; prefeito de Tunas do Paraná, Marcos Baldão; vereadores de Curitiba Nori Seto e Oscalino do Povo; vereadora de Londrina, Jessicão e diversas lideranças estaduais e da capital.

TRAJETÓRIAS – A presidente do Movimento, ex-deputada federal Christiane Yared, agradeceu a presença das mulheres que lotaram os salões do Palácio Garibaldi, no centro histórico de Curitiba. “Fazer política é fazer a diferença onde você vive. Muito feliz de ver aqui tantas mulheres envolvidas nessa missão de fazer o bem. Juntas somos mais fortes”.

Cida Borghetti, a primeira mulher na história a governar o Estado do Paraná, lembrou do início da caminhada na vida pública, quando se filiou ao PDS Jovem e teve a ficha abonada pelo então governador Ney Braga.

“Essa decisão, quando eu ainda era adolescente, me permitiu chegar aqui hoje. Na vida pública precisamos de motivação, propósitos e visão de futuro. O PP nos dá essa condição, um partido organizado, que realiza reuniões com freqüência e nos permite buscar aquilo que almejamos e queremos para a nossa sociedade”, disse.

A prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, é a primeira mulher a ocupar um cargo da direção da Associação dos Municípios do Paraná (AMP). “Tenho um grande orgulho de ser uma prefeita progressista. Precisamos de mais mulheres que representem o nosso partido para aumentar os nossos espaços no Paraná e no Brasil”.

O tesoureiro-nacional do PP, Ricardo Barros, destacou a determinação da Executiva Nacional de ter o maior número de mulheres filiadas nos Estados e no país. “As mulheres tem mais sensibilidade na administração pública e tem total capacidade de ocupar cada vez mais posições de liderança”.

Barros reafirmou sua disposição de concorrer ao Senado, caso a Justiça Eleitoral casse o senador Sergio Moro por abuso de poder econômico. “Peço o apoio e a ajuda nessa caminhada”.

PALESTRAS – O evento contou com as palestras da diretora executiva da Fundação Milton Campos e secretária-geral do Movimento Mulheres Progressistas, Ellen Konrad, que apresentou o projeto “O Futuro Chegou” e da advogada do escritório Diego Campos e membra do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Grazielle Grudzien, que falou sobre a Minirreforma Eleitoral e o direito da Participação Feminina na Política.