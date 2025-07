PR-280 entregue revitalizada 100%

Com investimento de meio bilhão de reais

Com 142 quilômetros de extensão e pavimentação em concreto, a nova PRC-280 promete mais segurança, desenvolvimento e integração regional no Sudoeste do Paraná.

O Sudoeste do Paraná vive um marco histórico com a entrega total das obras de revitalização da PRC-280, principal corredor logístico da região. A rodovia, que liga General Carneiro a Pato Branco, passando por Palmas, Clevelândia, Mariópolis e Vitorino, agora está entre as mais modernas do Brasil.

Com investimento aproximado de R$ 500 milhões e mais de 461 mil metros cúbicos de concreto aplicados, a PRC-280 foi totalmente reconstruída com pavimento rígido, o que garante maior durabilidade, segurança e eficiência no transporte de cargas e passageiros.

A entrega representa a concretização de uma promessa feita ainda em 2018 pelo deputado estadual Luiz Fernando Guerra, que assumiu a causa da PRC-280 como uma de suas principais bandeiras. À época apelidada de “rodovia da morte”, devido ao alto número de acidentes e à precariedade da pista, a via agora é símbolo de transformação e progresso.

“Esta é uma conquista que representa vidas salvas, economia fortalecida e justiça com uma região que há muito tempo precisava dessa atenção. Lutamos por isso desde o primeiro dia do mandato e hoje celebramos a realização de um sonho”, afirmou Guerra durante a cerimônia de inauguração.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior também destacou o impacto da obra:

“O sucesso da PRC-280 virou referência. Tanto que já temos outras 13 rodovias em concreto no Paraná. O Sudoeste é uma potência do agronegócio e esta rodovia é agora um grande corredor de desenvolvimento até o Porto de Paranaguá, conectando o Paraná ao mundo.”

A obra foi dividida em três etapas:

1ª fase : divisa com Santa Catarina até Palmas (59 km), com investimento de R$ 107 milhões — entregue em março de 2023;

2ª fase : entre Palmas e Clevelândia (45 km), com investimento de R$ 188,5 milhões — entregue em dezembro de 2024;

3ª fase: entre Clevelândia e Pato Branco (37,9 km), com R$ 180 milhões — entregue agora em julho de 2025.

O presidente da construtora responsável, Paulo Tripoli, destacou a importância da obra:

“O Brasil inteiro veio conhecer essa rodovia. Foi um marco para o país, com inovação, tecnologia e qualidade. O Paraná foi pioneiro em executar uma obra desse porte com pavimento em concreto em uma rodovia estadual.”

Ao final da solenidade, Guerra agradeceu aos envolvidos no projeto:

“Agradeço ao governador Ratinho Junior, aos secretários Guto Silva e Sandro Alex, aos engenheiros, operários e todos os que acreditaram nesse projeto. A obra foi entregue com qualidade e antes do prazo. Isso é fazer política com responsabilidade e propósito.”

Além de melhorar o escoamento da produção agrícola e industrial, a nova PRC-280 deve impulsionar o turismo regional, atrair investimentos e gerar empregos. Os municípios da região agora estão mais conectados aos grandes centros econômicos do estado e do país.

A cerimônia de entrega contou com a presença do governador Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana, dos secretários estaduais Guto Silva, Sandro Alex e Leandre Dal Ponte, do presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi, do presidente do DER Fernando Furiatti, do conselheiro do TCE Augustinho Zucchi, além de prefeitos, vereadores, lideranças regionais e centenas de moradores.

Com a nova PRC-280, o Paraná escreve mais um capítulo de sua trajetória rumo ao desenvolvimento, ao respeito à vida e ao futuro.