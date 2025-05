Prefeito dá posse à novas professoras

Em Santo Antônio da Platina

A semana da gestão do Prefeito Gil Martins começou com uma agenda muito importante com a posse de sete novas Professoras:

Ana Flávia Moreira Richter, que irá trabalhar na Escola Municipal Sagrada Família; Daiane Maria de Mello Prado, também na Escola Sagrada Família; Dhulirrane da Silva, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Loja Maçônica; Ivone Lourenço, no Cmei São Gabriel; Letícia Loiola de Souza, no Cmei Professora Neuza Mari (Cmei João Galdino); Silvana Bianconi, na Escola Rural Bairro dos Glórias; e Suelen Ferreira Capelini, no Cmei Loja Maçônica (Cmei Hermínia Patrial).

O ato de posse se deu no gabinete do Executivo na segunda-feira, dia 17, contando com a presença da Secretária Municipal de Educação e Esporte, Lucimara Ildefonso; da Coordenadora do Ensino Fundamental, Célia Maria Candido da Silva; Assessor Jurídico da Prefeitura, advogado Adilson Anacleto; Secretário Municipal de Gestão, advogado Tobias de Almeida; e o Diretor Municipal de Recursos Humanos, Maurício Moreira Júnior.

Na ocasião o Prefeito Gil destacou que “vejo a Educação como ferramenta mais de transformação da vida das pessoas, pois é a mãe das profissões”. E completou: “meu desejo e da Secretária de Educação também é que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) avance, mas devemos dar ferramentas e condições para um bom trabalho, ou seja, é mais do que uma nota, é a valorização de quem executa, de quem está na ponta, que são os professores e, na construção de nosso Plano de Governo deixamos bem claro a humanização”.

A Secretária Lucimara ressaltou que “a Secretaria estará sempre à disposição, apoiando, ouvindo e, os locais onde irão trabalhar, já estão de portas abertas esperando por vocês”. E o Secretário de Gestão Tobias enfatizou: “admiro esta bela profissão”.

Silvana Bianconi, que já é Professora do Estado, disse que era um sonho também estar no quadro de professores do Município. “Queria muito fazer o concurso e ainda fui bastante incentivada por uma amiga. Fiz, passei e, hoje, é uma alegria imensa estar aqui na Prefeitura e tomar posse”. Ivone Lourenço, que reside no Bairro Aparecidinho 3 falou: “estou muito feliz, também era um sonho tanto fazer o concurso, passar, como ser convocada e hoje isso é uma realidade. Eu trabalhei no Projeto Bóia Fria por dois anos e Deus permitiu que este sonho se realizasse. Também agradeço o Prefeito e a Secretária que nos acolheram com tanto carinho”.

Em seguida, todas as professoras assinaram o termo de posse e, na parte da tarde, já se deslocaram para seus locais de trabalho.