Prefeito oficializa as alianças para eleições e não cita Takahashi

Em post nas redes sociais, Raphael Sampaio listou os políticos que deve apoiar nas eleições deste ano e deixou a vereadora fora da lista

O prefeito de Cornélio Procópio, Raphael Sampaio (PSD), utilizou suas redes sociais para oficializar, na prática, os apoios políticos que fará na eleição de 2026. Em uma publicação na qual celebra a visita do governador Ratinho Junior e de diversas lideranças estaduais, o prefeito cita nominalmente os pré-candidatos e parlamentares que terão seu respaldo.

Nos bastidores políticos, chamou a atenção o fato de o prefeito ter ignorado a vereadora Thaís Takahashi, apontada há meses como pré-candidata a deputada federal e integrante do seu próprio grupo político.

A vereadora foi uma das principais apoiadoras da campanha de Raphael Sampaio na eleição municipal de 2024. Integrante da base de sustentação do governo na Câmara Municipal, ela vem sendo apresentada por aliados como pré-candidata à Câmara Federal e, até então, era considerada um dos nomes naturais do grupo político para a disputa proporcional.

No texto, Raphael reafirma apoio ao governador Ratinho Junior, ao vice-governador Darci Piana, ao pré-candidato ao Governo do Paraná Sandro Alex e ao pré-candidato ao Senado Alexandre Curi. Também cita deputados federais Beto Preto, Luiz Carlos Canziani e Santin Roveda, além dos deputados estaduais Cobra Repórter, Cláudio Romanelli e Marcio Nunes.

Diante da publicação do prefeito, surgem interpretações políticas que tendem a ganhar força nos bastidores. A primeira hipótese é a de “traição política”, onde Raphael Sampaio deixaria de prestigiar uma aliada que esteve ao seu lado durante a campanha eleitoral e integra sua base política.

A segunda possibilidade é que o prefeito tenha sinalizado, ainda que de forma indireta, que a pré-candidatura de Thaís Takahashi não deverá se concretizar. Nesse cenário, a ausência do nome da vereadora entre as lideranças apoiadas seria um indicativo de que sua eventual candidatura serviria apenas como estratégia política temporária, sem efetiva intenção de disputar as eleições.

Até o momento, nem o prefeito Raphael Sampaio nem a vereadora Thaís Takahashi se manifestaram sobre a ausência da parlamentar na lista de apoios divulgada nas redes sociais.