Prefeitura platinense amplia parceria com Promoção Humana

Para coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis

A partir do dia 1° de junho, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina e a Associação de Promoção Humana iniciam uma nova parceria, que permitirá o aumento da coleta seletiva de Resíduos Recicláveis no Município.

A Promoção Humana atua no município através de um Termo de Fomento com o projeto “Lixo que não é Lixo” funcionando em caráter assistencial, que oferece às famílias cadastradas, transferência de cestas básicas e material de uso e consumo, visando o enfrentamento da pobreza através da reciclagem dos resíduos. Com a ampliação da parceria, a associação passará a receber um repasse maior, e em contrapartida, aumentará a coleta seletiva no município.

No centro da cidade, a coleta seletiva passa a ser realizada em cinco horários alternados ao longo do dia, e nos bairros a coleta passa a ser realizada três vezes por semana (confira o quadro com as mudanças).

A Associação de Promoção Humana manterá disponível um caminhão para coleta de materiais de grande porte como, móveis e eletrodomésticos. Foi também criado o disk coleta, onde o cidadão pode ligar diretamente ou mandar mensagem para a Promoção Humana e agendar a retirada dos resíduos recicláveis através do telefone (43) 99800-4000.

“A Associação de Promoção Humana solicita da população platinense que colabore com a coleta seletiva, separando os resíduos recicláveis em suas residências, colocando nos sacos plásticos verdes que são distribuídos pela associação e depositando na frente da residência ou estabelecimento comercial, em acordo com o cronograma de coleta”, orienta o secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva.

“Quando realizamos a separação dos resíduos recicláveis dos resíduos orgânicos, além contribuir com o Meio Ambiente, também estamos garantido a vida útil do nosso aterro sanitário”, completou.

O Prefeito José da Silva Coelho Neto, professor Zezão, garantiu que a ampliação da parceria com a associação vai valorizar ainda mais o serviço que vem sendo prestado pela associação ao município. “Nós sabemos da importância dessa coleta seletiva em nosso município, que é uma das principais ações de preservação ao meio ambiente e que agora será feito durante todos os dias”, salientou o chefe do executivo.