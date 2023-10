Progressistas já miram eleições

Candidatos próprios e chapas completas nas principais cidades

A executiva estadual do Progressistas se reuniu na manhã desta segunda-feira (2) em Curitiba para avançar nas estratégias e ações mirando as eleições municipais de 2024.

O encontro teve a presença da presidente estadual da legenda, deputada estadual Maria Victoria; do tesoureiro nacional e secretário da Indústria e Comércio Ricardo Barros; dos deputados federais Marco Brasil, Tião Medeiros e Toninho Wandscheer; dos deputados estaduais Matheus Vermelho e Soldado Adriano José; do presidente do IPEM, Cesar Melo; da ex-governadora Cida Borghetti e do secretário-geral da legenda, Daniel Cordeiro.

Maria Victoria reforça que o Progressistas se articula para apresentar candidatos próprios e chapas completas nas principais cidades do Paraná. “O Progressistas terá um papel de protagonismo nas eleições do ano que vem. Temos lideranças preparadas, dispostas e comprometidas com o crescimento e desenvolvimento do Paraná”.

“Vamos construir um Paraná melhor com gestões competentes e solidárias”, acrescentou o secretário e deputado federal licenciado Ricardo Barros.

FORTALECIMENTO – O deputado federal Toninho Wandscheer destacou a capacidade de diálogo e a meta de ampliar a legenda no Estado. “É gratificante estar num partido no qual podemos expressar nossas opiniões e contribuir para as decisões tanto no estado quanto no país. Estamos preparados para fortalecer o partido para as eleições de 2024 e otimistas de que o PP crescerá, unindo cidadãos e líderes comprometidos com um Paraná mais justo e próspero”.

Já o deputado federal Tião Medeiro afirmou estar confiante no sucesso da legenda nas eleições do ano que vem. “O Progressistas tem tudo para criar uma aliança forte e sólida. O nosso objetivo é trabalhar para fazer o melhor pelos municípios e pelos paranaenses”.

O deputado federal Marco Brasil disse que o trabalho em favor de quem mais precisa é a marca do Progressistas. “A política de bons resultados que tanto falamos. Estou sempre à disposição para consolidar o partido em Londrina e na região”.

O deputado Soldado Adriano José reforçou que o partido está focado em oferecer à população paranaense opções sérias e preparadas. “Vamos oferecer ao povo do nosso estado responsabilidade e comprometimento para administrar os municípios”.

O deputado estadual Matheus Vermelho concorda com a visão da presidente da legenda, deputada Maria Victoria, de que o partido tem lideranças capacitadas e comprometidas para liderar o Paraná rumo a um futuro melhor.

“É evidente que o Progressistas está determinado a desempenhar um papel de destaque nas próximas eleições, apresentando candidatos qualificados e chapas completas nas principais cidades do estado. Acreditamos firmemente que, com gestões competentes e solidárias, podemos construir um Paraná mais próspero e harmonioso”, destacou Matheus.

AGENDA – Recentemente a executiva nacional da legenda lançou “Agenda Central do Progressistas” com 11 princípios e compromissos que servem de alicerce para ações e políticas públicas dos filiados.

A deputada Maria Victoria disse que a Agenda Central será o guia para os candidatos do partido nas próximas eleições. “São valores essenciais e um compromisso com um Brasil e um Paraná melhores para todos. É o guia para a definição das políticas públicas e também para a construção dos planos de governo a ser apresentados nas eleições do ano que vem”

Os 11 pontos da Agenda são: Respeito à Constituição Federal e Segurança Jurídica; Políticas Fiscais Equilibradas e Contra Aumento de Impostos; Investimentos e Valorização dos profissionais da Saúde e Educação; Liberdade Econômica e Direitos de Propriedade; Eficiência no Gasto Público e Gestão Profissional das Estatais; Investimento em Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável; Valorização do Turismo e Cultura Brasileira; Proteção Social e Inclusão: Valores Centrais para um Brasil Justo; Inovação, Flexibilidade Laboral e Política Externa; Liberdade Religiosa, Valorização da Família e da Vida e Segurança Pública, Combate às Drogas e à Corrupção.