Ricardo Barros reúne muitas lideranças em Maringá e JÁ PEDE O apoio para o SENADO

Em comemoração a seus 64 anos de vida e 35 de trajetória pública

A tradicional confraternização de aniversário do deputado federal Ricardo Barros (PP) reuniu mais de 1 mil lideranças neste fim de semana em Maringá. Deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de todas as regiões participaram da festa que comemorou os 64 anos de vida e 35 anos de trajetória pública de Barros.

“Feliz de estar entre a família e amigos completando também 35 anos de vida pública. Temos muita coisa para falar porque são muitos anos de prestação de serviços, de realizações da nossa política de resultados que tem mostrado que é possível sonhar e realizar”, disse.

SENADO – Deputado federal no sétimo mandato, Ricardo Barros já ocupou os cargos de prefeito de Maringá, ministro da Saúde, secretário de Estado e líder do governo federal. Ele anunciou aos presentes que pretende concorrer ao Senado, caso a Justiça Eleitoral confirme a cassação do Senador Sergio Moro por abuso econômico, e pediu apoio na caminhada.

“Estou sempre preparado. Numa eventual eleição suplementar no Paraná serei candidato ao Senado”, disse Barros, que em 2010 foi candidato ao Senado e obteve mais de 2 milhões de votos.

O deputado adiantou que pretende repetir a Caravana Progressista quando visitou os 399 municípios do Estado por duas vezes, em 2008 e 2010. O primeiro roteiro ocorreu dias atrás quando Ricardo Barros esteve em 25 cidades da região Noroeste.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ricardo Barros também prestou contas do trabalho e dos resultados alcançados nos últimos anos. Segundo ele, uma das maiores alegrias da vida pública é realizar.

“Eu gosto mesmo é de realizar. De entregar o Contorno sul, Contorno Norte, Rebaixamento da linha férrea, Aeroporto. Eu gosto de entregar casa própria, saneamento, escola, creche, barracão industrial. Mas nada disso vale se nós não tivermos harmonia e equilíbrio entre os poderes”, ressaltou. “Essa semana fui convidado a inaugurar três aceleradores lineares (aparelhos de radioterapia) que viabilizamos quando fui Ministro da Saúde”, acrescentou

Para Maringá o deputado adiantou que vem trabalhando para colocar em operação o Hospital da Criança, unidade que recebeu R$ 190 milhões em investimentos, e que passará por consulta pública para a concessão a uma instituição filantrópica especializada em pediatria.

Citou a reunião entre a diretoria do Tecpar e representantes do Codem para consolidar a construção de uma unidade para a produção de vacinas e medicamentos biológicos em Maringá. E ainda anunciou que as obras de construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer devem iniciar em breve. A previsão é de que sejam aplicados R$ 75 milhões no novo espaço.

“Não foi fácil. Aliás, nada é fácil, tudo leva muitos anos, mas são obras que vão acontecer”, reforçou.

BOLSONARO – O ex-presidente Jair Bolsonaro enviou um vídeo desejando felicidades e agradecendo o trabalho e a dedicação de Barros, que foi líder do Governo Bolsonaro na Câmara Federal.

“Conheço o Ricardo há tempo, fomos colegas de partido. É um exemplo de bom político aqui em Brasília”, disse o ex-presidente da República. Além de Bolsonaro o vídeo apresentado trazia mensagens de outras autoridades nacionais como o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira.

A ex-governadora Cida Borghetti destacou a dedicação e a capacidade de trabalho de Ricardo Barros. “Sempre disposto e sempre otimista. Um líder visionário que tem paixão por trabalhar por Maringá, pelo Paraná e pelo Brasil”.

A deputada estadual Maria Victoria agradeceu os ensinamentos recebidos em casa. “Gratidão por ser filha deste homem trabalhador, resiliente, corajoso e dedicado. Sua paixão por servir o próximo me inspirou a escolher a vida pública.”, afirmou.

Maria Victoria também brincou com a capacidade de Ricardo Barros participar de vários compromissos no mesmo dia.

“Eu não sei como, mas ele tem o dom de ser onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você o vê numa agenda em Curitiba, piscou ele está em Brasília, Astorga, Maringá, tudo no mesmo dia”.

PRESENÇAS – Também participaram do evento os deputados Luiz Nishimori (PSD), Alexandre Curi (PSD), Soldado Adriano José (PP), Evandro Araújo (PSD), o prefeito de Londrina Marcelo Belinati (PP) e mais 60 prefeitos da região, além de representantes da classe empresarial como Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, da Sociedade Civil Organizada, familiares e muitos amigos.

CURITIBA – Na semana passada, Ricardo Barros realizou uma confraternização semelhante em Curitiba quando reuniu o governador Ratinho Júnior, o presidente da Assembleia Ademar Traiano, o prefeito em exercício Eduardo Pimentel além de deputados federais, estaduais e secretários de estado.