Romanelli anuncia encontros regionais (vídeo)

Para debater o futuro do Paraná

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 17, na sessão da Assembleia Legislativa, que a Comissão de Orçamento será parceira da Secretaria Estadual de Planejamento numa série de encontros regionais para ouvir contribuições da sociedade para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) do Paraná para o período de 2024 a 2027.

“Vamos iniciar um importante processo de debate sobre o futuro do Paraná”, destacou Romanelli, que preside a Comissão de Orçamento do legislativo. “Marcaremos época porque será a primeira vez que a Assembleia Legislativa vai ao encontro do povo para debater o Plano Plurianual”, observou.

Romanelli informou que os encontros começam no próximo dia 25, com reuniões em Castro, pela manhã, e Ponta Grossa, à tarde. No dia 26, os eventos ocorrem em Francisco Beltrão, pela manhã, e Pato Branco, no período da tarde. O deputado reforçou que haverá encontros em todas as regiões do Paraná, com a participação da sociedade, do setor produtivo, de lideranças regionais e outros poderes. “Queremos ouvir toda a sociedade civil”.

Para Romanelli, a população precisa ser protagonistas deste debate que vai definir para onde vai o dinheiro do Estado nos próximos anos. “Vamos construir o PPA de forma participativa”, afirmou. “As discussões regionais são importantes para fixar diretrizes de investimento público para os próximos anos. O momento de trabalhar reivindicações, obras estruturantes e de infraestrutura nas regiões é agora”.

O parlamentar agradeceu e elogiou o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, por criarem esta mobilização e por ter incluído o poder legislativo nas discussões regionais sobre o planejamento do Estado. “O planejamento é um tema árido, mas necessário e todos os parlamentares devem participar. Todos podem contribuir muito na construção do Paraná do futuro. Essa não é uma tarefa de esquerda e nem de direita”, ressaltou.