Blitz Educativa com mais ações do MAIO AMARELO em SAP

Na manhã desta quarta-feira, dia 21, foi realizada uma Blitz Educativa na PR 092, KM236, no município de Santo Antônio da Platina, como parte das ações da campanha Maio Amarelo , que tem como objetivo a conscientização para a segurança no trânsito.

Conscientização no trânsito cuidados com saúde dos motoristas

A atividade ocorreu das 08h30 às 12h00 e contou com o apoio do SEST/SENAT e da Secretaria de Saúde do Município. Durante a blitz, os condutores que trafegavam pelo local foram abordados e receberam orientações educativas sobre comportamentos seguros no trânsito, reforçando a importância da atenção e do respeito às leis para a preservação de vidas.

Além das orientações de trânsito, a ação também promoveu cuidados com a saúde dos motoristas. Foram oferecidos testes rápidos para hepatite, sífilis e glicemia, além da disponibilização de vacinas contra a gripe.