SAP recebe 15 novos veículos para saúde

Investimento de R$ 2, 2 milhões

A área da Saúde Pública do Município passou a contar agora com nova frota de 15 veículos, investimento de R$ 2.225.000,00. Eles estavam em exposição à frente da Prefeitura, devido à presença do Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, em Santo Antônio da Platina.

Os veículos são 2 Ambulâncias Tipo B por R$ 500.000,00; 1 Ambulância Tipo A de R$ 170.000,00; 2 Microônibus por R$ 900.000,00, um Volare Atack-9 de 32 lugares e um Volare Fly-10, para 37 passageiros; 8 carros comuns HB20 na ordem de R$ 520.000,00; 1 Veículo Cronos por R$ 65.000,00 e 1 Pick-Up Estrada, por R$ 70.000,00.

De acordo com a Secretaria de Saúde os veículos chegaram ao Município, através de emendas parlamentares dos seguintes Deputados Estaduais do Paraná: Nelson Justus (União Brasil), Mauro Moraes (União Brasil), Tercílio Turini (MDB), Moacyr Fadel (PSD), Pedro Paulo Bazana (PSD); ex-Deputado Federal Aroldo Martins (Republicanos) e o Secretário Beto Preto que destinou 5 veículos HB20, que apóia o prefeito Gil na apresentação dos projetos que chegam ao Governo e à Assembleia Legislativa.