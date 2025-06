UAES Platinense ganha R$ 8 milhões

Unidade de Atendimento Especializado em Saúde (antiga UPA)

Uma tarde de boas notícias é o que se percebeu na quinta-feira, 27, por parte do Governo do Estado, através do Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto e do Deputado Estadual Cobra Repórter (PSD).

Ambos tornaram oficial que Santo Antônio da Platina terá em breve um Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Enquanto essa construção não acontece, “vamos proporcionar a implantação de 10 especialidades dentro da Unidade de Atendimento Especializado em Saúde (UAES) que nós temos hoje em funcionamento no espaço da antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA), perto do Cemitério Parque das Oliveiras”, disse Gil Martins.

AME são unidades de alta solução, com modernos equipamentos, que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, cirurgia em um mesmo local, proporcionando mais rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes.

Este Ambulatório terá um investimento anunciado pelo Secretário Beto Preto de R$ 8 milhões de reais, em Santo Antônio da Platina. Enquanto isso, em Jacarezinho o prédio da AME está com mais de 40% de obra concluída, disse o prefeito Marcelo Palhares que esteve prestigiando a visita do Secretário Beto Preto no município platinense.

A expectativa do Prefeito Gil é que a partir de 10 de março, naquele espaço onde seria a UPA, a população tenha à disposição, atendimento de profissionais das seguintes especialidades, conforme reforçou a Secretária de Saúde, Adriana Almeida: Neuro, Pediatra, Ginecologista, Obstetra, Dermatologista, Ortopedista, Psiquiatra, Cardiologista, Urologista, Ultrassonografista geral e Obstétrico.

“A princípio essas são as especialidades e podemos acrescentar também pneumologista. Já, com relação à Tomógrafo, o Prefeito está conversando com a Ultramed, para trazer tomografia, Raio-x, tudo isso para a unidade de especialidades. Vamos ver outros aparelhos de exames que esta empresa poderá oferecer”, apontou a Secretária Adriana Almeida.

A Unidade de Atendimento Especializado está sob a coordenação da Enfermeira Lorena Nadalete e a Atenção Primária tem como responsável a Enfermeira Andriele Carvalho de Moraes.

A expectativa da AME vir para Santo Antônio da Platina era grande por parte do Prefeito Gil desde o ano passado, quando em novembro e dezembro, se repetindo em janeiro, ele esteve em Curitiba e, lá, participou de importantes reuniões com profissionais de engenharia e da saúde que fizeram uma exposição do que é uma AME, a funcionalidade, espaço necessário” disse ele, adicionando “precisamos acabar com o turismo de pacientes na região”.

O chefe do executivo também ressaltou a importante parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

A UAES hoje conta com uma equipe multiprofissional que oferece, entre outros atendimentos, Psicologia, Telemedicina, Nutricionista, Assistente Social, Fonoaudióloga e atendimento em Enfermagem.

