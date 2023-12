Natal de LUZ começa neste domingo(vídeo)

Espetáculo terá 22ª edição em cinco apresentações

EXCLUSIVO: O dia dez de dezembro, neste domingo, foi a data definida para a primeira apresentação do NATAL DE LUZ 2023 no prédio do Centro Pastoral Catequético “Frei Clemente Vendramim”, ao lado da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua (a central da cidade).

Outras quatro datas programadas são: 13 (quarta), 17 (domingo), 20 (quarta) e 22 de dezembro (sexta-feira), começando sempre às 22 horas com duração de apenas uma hora, mas envoltas de muita emoção.

Para ter ideia da importância e magnitude do evento em torno de 200 pessoas estarão envolvidas com as apresentações, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, estejam eles cantando, encenando, dançando, organizando as vestimentas das roupas e adereços, enfim, equipe de organização.

O espetáculo natalino principalmente musical está em sua 22ª edição que traz para este ano o tema: “Não existe Natal sem Jesus”, deixando claro que entre tudo o que envolve o espírito natalício, o foco este ano é a pessoa de Jesus, a Divindade que se encarna na figura humana do menino de Belém, conforme aborda o texto bíblico de Filipenses 2,6-7. “O tema escolhido quer destacar a importância de Jesus como centro das comemorações dessa linda festa”, destacou uma das coordenadoras do espetáculo a Professora Marly Prado Papi Crespo.

Ela informou que, como ocorre a cada edição, “as crianças e adolescentes são do Grupo de Canto Sementinha e alunos da Spaço Arte & Música, num total de 80 participantes e alguns convidados, se exibirão nas janelas; são apresentações que misturam canto, dança e poesia num só espetáculo de música e alegria e, na narração inicial contamos com o apoio voluntário do radialista Renato Rocha e algumas de nossas crianças”, detalhou.

As datas do Natal de Luz são muito esperadas pelos públicos platinense e regional, presenciando as crianças e adolescentes nas janelinhas do prédio pastoral, que fica belo pela quantidade de luzes, porém, os preparativos são longos, exigentes e muito bem planejados.

Foi em julho que começaram os ensaios com a volta às aulas, no segundo semestre, ocorrendo em toda sexta-feira as 17h30. “Agora em novembro intensificamos os ensaios, sendo dois dias na semana”, disse à reportagem do Npdiario a outra coordenadora da tradicional atração, a Professora Neuzeli França Ribeiro Cesar (as duas, na foto abaixo).

As músicas foram gravadas no auditório da Regional do Sicredi de Santo Antônio da Platina. Como sempre acontece os patrocinadores tem um papel importante no show por colaborarem com a parte econômica já que há uma despesa considerada.

Apoiam a iniciativa mais uma vez o Npdiario, a Construcasa Bordignon, Extinpel, Samp Fiat e Schmidt Motos, Sicredi, Prefeitura, Paróquia Santo Antônio de Pádua, Rádio Difusora e Vale do Sol. “Agradecemos durante a gravação a paciência e profissionalismo do técnico Marco Antonio Delfine”, ressaltou Neuzeli.

Ao todo, serão 15 músicas e, mais uma vez, haverá a distribuição gratuita de livretos. “As músicas foram selecionadas entre religiosas, populares e natalinas e a impressão contará também com fotos ilustrativas dos participantes” lembrou Marly.

Questionada se em alguma data programada chover se aquela apresentação será transferida para outro dia ou cancelada, elaesclareceu: “No caso de chuva que não permita a realização do espetáculo, caberá à comissão organizadora decidir e resolver da melhor maneira possível qual atitude deverá ser tomada”.

A equipe organizadora do Natal de Luz é formada pelas duas, Pároco José Antônio Pereira de Campos (Paróquia Santo Antônio de Pádua); Henrique Marques (financeiro); Francisco Nivaldo Marques (assessor de infraestrutura); e Henrique Glovacki (fotos/filmagens). “Contamos com uma equipe excelente que nos apoia e ajuda”, apontou Neuzeli.

Como aconteceu em 2022, este ano não serão disponibilizadas cadeiras para o público.

Em cada edição do Natal de Luz, a organização prepara uma surpresa na apresentação e, obviamente, isso não foi revelado por Neuzeli, nem por Marly, mas, ambas garantem que o público ficará satisfeito com o que irá presenciar.

E, assim concluiu suas palavras Neuzeli César: “Aproveito a oportunidade para em nome de toda equipe organizadora manifestar nosso carinho especial pelo apoio e participação das empresas que são nossas parceiras, também a Prefeitura e a Paróquia Santo Antônio de Pádua, que confiam em nosso trabalho. Gratidão também aos pais, familiares e colaboradores, que sempre estão conosco em todos os momentos e que Deus abençoe a todos”.

O auto Natal de Luz é um evento muito esperado para o Norte Pioneiro e sua primeira edição se deu influenciada pelo show natalino que acontece em Curitiba e teve início no prédio do ex-banco Bamerindus, no Palácio Avenida, em Curitiba.

Quando badalar os sinos das duas torres da Matriz central às 22 horas, as luzes se apagam por alguns segundos e abre-se o espetáculo que é muito agradável e recebe elogios a cada comovente edição.

Além das músicas, outro fator que chama a atenção no Natal de Luz “são os adereços confeccionados com muito carinho e amor por um grupo de mães e voluntárias que se reúnem duas vezes por semana numa doação que muito enriquece nosso espetáculo”, destacou Neuzeli. Ela fez questão de lembrar que “temos outros convidados que voluntariamente nos ajudam na apresentação do evento. E não podemos esquecer logicamente dos pais e colaboradores cujas participações são de grande importância para o sucesso desse projeto”.

Fogos de artifício – Antes de responder se haverá os fogos de artifício silenciosos que oferecem o show de luzes sem fazer o barulho como os tais fogos de estampido que exalam forte som, Neuzeli Cesar disse que o palco já está pronto, feito pelos funcionários da Paróquia central que estão sempre prontos e atenciosos com o evento.

Já, quanto aos fogos, ela esclareceu que: “Não haverá fogos, por respeito à Lei nº 1.842, de 14 de abril de 2020 que ‘Dispõe sobre proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto e com efeito de tiro no município.