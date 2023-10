Praça da Matriz será revitalizada (vídeo)

No “coração” de Santo Antônio da Platina

A revitalização da histórica Praça Frei Cristóvão (vídeo e fotos), no centro de Santo Antônio da Platina, passa por reforma geral.

Sanitários, novas lixeiras e diversos reparos já concluídos, faltando poucos detalhes da obra de aproximadamente R$ 100 mil, que deverá ser inaugurada na primeira quinzena do mês que vem.

De acordo com Luis Carlos da Silva, secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e responsável pela revitalização, a ideia é ampliar as atrações das comemorações do Natal e fim de ano, e deixar a praça totalmente remodelada, mantendo outros, como o coreto, por exemplo.

De acordo com André Rodrigues, do setor de Patrimônio do município, já estão funcionando, nos acessos internos da praça, doze câmeras de monitoramento por vídeo, garantido mais segurança para a população.