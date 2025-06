Pro Tork focada em títulos no Velocross

Última etapa da temporada neste fim de semana

O Sportbay Paranaense de Velocross 2024 terá sua última etapa realizada neste fim de semana, dias 23 e 24 de novembro, na cidade da Lapa, localizada na região dos Campos Gerais. Com chances de títulos em algumas categorias, a Pro Tork Racing Team promete enrolar o cabo no tradicional Circuito Renato Cardoso, no Parque de Exposições e Eventos.

Representam a equipe na ocasião os pilotos: Rodrigo Taborda – líder das categorias VX1 e VX3 Especial; Matheus Zerbatto – segundo na VX1; Jocimar Ferreira – segundo na FLN e terceiro na VX3 Nacional; Anilton Ximenez – terceiro na VX4 Especial, quarto na VX4 Nacional e quinto na VX3 Nacional; e Cleber Keil – terceiro na Intermediária Nacional.

A programação tem início no sábado, com a primeira sessão de treinos a partir das 8h, e provas às 14h30. Já no domingo, é retomada com classificatório às 8h, e corridas às 11h15. Quem curte adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto, o ingresso custa R$ 20. Também haverá transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no Youtube.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross

Etapa: Final

Quando: Neste fim de semana, dias 23 e 24

Onde: Lapa

Entrada: R$ 20

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.