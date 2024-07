Exército lembra o Dia do Veterano em Santo A. da Platina (Vídeo)

Data marca retorno dos combatentes da Segunda Guerra Mundial

Na Alvorada (primeira luz ou claridade que surge ao amanhecer) da última quinta-feira o sargento Antônio Félix Martins, comandou o Dia do Veterano do Exército Brasileiro no Tito de Guerra 05-004, na sede da unidade no centro de Santo Antônio da Platina.

Comemorado em 18 de julho, o termo veterano foi inicialmente indicado para se referir aos militares da reserva remunerada e reformados. posteriormente, o comandante do Exército o estendeu para o tratamento a todos os reservistas, para fins de comunicação social.

A data foi escolhida por conta do retorno vitorioso ao Brasil dos militares do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira da Itália em 1945.

“Estando como chefe de instrução, agradeço a Deus pela oportunidade de viver esse momento e estar reunindo tantos irmãos de farda, entusiastas que jamais deixarão de cultuar nossos valores e nossas crenças; jamais deixarão de honrar nosso hino e nossa bandeira. Veteranos: sejam sempre difusores dos bons costumes aqui ensinados, continuem disseminando na sociedade as lições aprendidas, os atributos adquiridos e os frutos colhidos pelo emprego da disciplina e da hierarquia”, afirmou o sargento Félix.

Participaram o capitão Angelino José de Siqueira, do Corpo de Bombeiros Militar; Luiz Fernando Coelho, Atirador da Turma de 2007 e sargento do Corpo de Bombeiros,; Junior César Golucho Barbosa, Atirador em 2001 e sargento da PM; Nelson Lauro de Moraes Castro, Cabo da PM; Andrei Jerzi Screnski, sargento e Policial Rodoviário Federal; e o Jornalista Valcir Machado, diretor do Npdiario.

João Evaristo Inácio, soldado da Turma de 1952, do antigo 13º Regimento de Infantaria, Ponta Grossa; Antônio Albano, Atirador da Turma de 1954, do Tiro de Guerra; e Ari Audi, Atirador de 1851, foram homenageados.

