Confirmados Jogos de Aventura E Natureza no NORTE PIONEIRO

Os Jogos de Aventura e Natureza são um projeto inovador que une a prática esportiva, turismo e a natureza em um evento itinerante que prioriza as mais belas paisagens do Paraná. A competição, criada pelo Governo do Estado e realizada pela Secretaria do Esporte (SEES), tem como objetivo movimentar a economia regional e proporcionar lazer à população. Eles ocorrem o apoio da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e da Secretaria de Cultura, além das prefeituras das federações esportivas de cada modalidade.

A programação conta com oficinas, apresentações e competições nas modalidades de beach tennis, bmx freestyle, corrida de aventura, cross games, corrida de rua, wheeling, jeep raid, basquete 3×3, flag football, futevôlei, handebol de areia, beach soccer, águas abertas, canoagem slalom, caiaque cross, caiaque polo, voo livre, e vôlei de praia.