Empreendimentos já potencializam turismo no NORTE PIONEIRO

Rotas do Rosário e do Café, Angra Doce e outros

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse que sete novos empreendimentos vão consolidar o turismo no Norte Pioneiro, marcada pelas rotas do Rosário e do Café, as águas das bacias dos rios Paranapanema, Itararé e das Cinzas e projetos como o Angra Doce na divisa com São Paulo. “Participei da inauguração da primeira fase do resort Morro dos Anjos, construído em Bandeirantes ao lado do Santuário São Miguel Arcanjo. Este é o quinto empreendimento de uma série que está sendo entregue na região”.

“A cadeia produtiva do turismo movimenta mais de 50 atividades econômicas com mão de obra qualificada, ou seja, são melhores salários, mais renda, crescimento socioeconômico. Além disso, protege e preserva o meio ambiente, o que vai ao encontro dos objetivos de desenvolvimento sustentável – ação global que coloca a qualidade de vida na frente de qualquer outro tipo de interesse”, destaca Romanelli.

Além do Morro dos Anjos, a região tem outros seis grandes empreendimentos entregues ou em construção: O Hard Rock Café Portal Ilha do Sol (Sertaneja e Primeiro de Maio), Tayaya Resort (Ribeirão Claro), Daj Resort e Marina (Ribeirão Claro), Pousada da Ilha (Ribeirão Claro), Ilha Bela (Carlópolis), Aguativa Resort (Cornélio Procópio), além do projeto Angra Doce (represa de Xavante) na divisa do Paraná com São Paulo.

Na prateleira – Os investimentos privados no Norte Pioneiro chegam a R$ 1 bilhão e mostra o potencial da região para o turismo. “As cidades e os atrativos da região já estão participando das feiras, encontros e salões dos agentes de viagens e operadores do turismo. O Norte Pioneiro deixou de ser opção alternativa de férias ou descanso para os brasileiros, argentinos e paraguaios, e sim um destino que já está na prateleira de cima do turismo no país”, disse Romanelli

Levantamento dos sites de buscas como Google e Booking apontam para o fortalecimento do turismo rodoviário, o de curta e média distância, o que atende os atrativos da região. “Hoje, 70% do turismo é rodoviário e a opção é pela curta distância e neste sentido, num raio de 250 e 500 quilômetros, o norte pioneiro está próximo de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Paraguai, além das principais regiões do Paraná”, observa o deputado.

Romanelli ressalta ainda que o Norte Pioneiro reúne um leque de atrações que vai aumentar a visitação na região. “Toda a nossa região conta com atrativos como cachoeiras, praias artificiais, morros, trilhas e fazendas centenárias”, sustenta o deputado. “Além disso, há roteiros estruturados de turismo rural e religioso”.

Atrações – Segundo o deputado, a confluência de rios e reservatórios de hidrelétricas estimula muito a procura pela prática de esportes náuticos e pesca esportiva. Além disso, existem opções para atividades radicais e de aventura, como rafting, canoagem, mergulho, trekking, asa delta, voo livre, paraglider e parapente.

“Todo o acervo de belezas naturais e históricas tem condições de gerar novas oportunidades de emprego e renda e atrair grandes investimentos para o Norte Pioneiro”, afirma Romanelli.

“É uma região de belezas incomparáveis para o turismo natural, para todos os tipos de esporte (náutico, pesca, radical, etc), para o agroturismo (produção de café) e uma grande rota de peregrinação religiosa. As cidades estão bem preparadas nas partes da estrutura (hotéis e serviços) e infraestrutura aérea e rodoviária”, completou.