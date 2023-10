Prefeitura moderniza todos computadores

Medida visa assegurar funcionamento das comunicações internas e externas

A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Administração, está investindo na implantação de uma rede lógica de cabeamento estruturada, como forma de assegurar o bom funcionamento das comunicações internas e externas de telefonia e internet.

Essa medida já vinha sendo estudada pela Secretaria, mas foi a partir do ataque hacker ocorrido no mês de julho que ela se tornou mais urgente, uma vez que os dados dos sistemas de gestão municipais passaram a ser armazenados em um servidor externo.

“Durante muitos anos a rede de dados interna da Prefeitura foi sendo implantada sem um planejamento adequado. Antes havia só telefones, mas com o passar dos anos foram agregados cabos para internet, alarmes, câmeras, verdadeiros puxadinhos que não ofereciam condições de funcionamento regular. Agora que os sistemas estão em um servidor externo, da Governança Brasil, temos que ter conexão de boa qualidade a fim de prestarmos bons serviços à população”, esclareceu o secretário Jaílton Aparecido de Paula (foto).

O secretário explica que toda a fiação interna de comunicações da Prefeitura está sendo refeita. “Com essa rede estruturada teremos mais rapidez nas comunicações da intranet e internet, inclusive com economia para a municipalidade, uma vez que não haverá mais aquelas verdadeiras gambiarras que levavam a perdas de energia, de tempo dos funcionários com as constantes quedas de sinal de internet, e especialmente dos munícipes, que terão mais agilidade no atendimento de suas demandas”, compara.

Para evitar problemas semelhantes aos ocorridos em julho, quando o ataque aos servidores de dados da Prefeitura bloqueou todos os sistemas, todas as precauções possíveis estão sendo adotadas. “O prefeito Marcelo Palhares nos incumbiu de tornar seguras as comunicações, e é o que estamos fazendo”, concluiu De Paula.

