Zezinho recua e NÃO é mais pré-candidato

Mudou de postura sem justificar razões para a população

O vereador José Merhi Mansur Filho (fotos) visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Ele tem 49 anos e anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Carlópolis.

Só que recuou e decidiu ser pré-candidato a reeleição, causando surpresa. Vai apoiar o pré-concorrente à chefe do executivo que o atual, Hiroshi Kubo, mandar. Sairia do PSD e migraria ao PP, porém, preferiu permanecer onde está. Não explicou o que o motivou.

Atua na medicina do trabalho, levando saúde para servidores de diversas empresas do Norte Pioneiro, e sudoeste paulista, atuando em todas as áreas, principalmente na saúde, geração de emprego e renda, habitação e agricultura.

Estudou Medicina em Presidente Prudente(SP), filho do líder e ex-vereador por vários mandatos José Mansur, neto do ex-prefeito carlopolitano Elson Soares, é casado com Amanda Giovana Amaral, professora e ex-secretária de Educação. O casal possui dois filhos, José Netto e João Felipe.