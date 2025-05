Moro admite aliança com Ratinho (assista)

“Meu adversário é o PT”

O senador Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do Paraná pelo União Brasil participou na noite desta sexta-feira, dia 16, de um evento empresarial em Siqueira Campos. Perguntado se aceitaria uma aliança com o grupo do governador Carlos Massa Ratinho Junior(PSD), assentiu.

Afirmou que seu adversário é o PT e admitiu conversar com todos os outros partidos para uma eventual composição política.

Estava acompanhado do correligionário e deputado estadual Mauro Moraes.

