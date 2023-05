Paraná tem melhor resultado comercial de toda região Sul

“Comemoramos mais um mês de bons resultados no comércio do Paraná. O Estado conta com mão de obra qualificada e um cenário econômico e político favorável para levar novas oportunidades de emprego a todas as regiões. Mantemos diversas frentes de cursos profissionalizantes que contribuem para o preenchimento de vagas que exigem qualificação”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Os resultados demonstram a continuidade do crescimento econômico do Estado. O Paraná é a quarta economia do Brasil e alcançou recentemente a maior participação nacional do PIB da história.

Mesmo na pesquisa sem os dois principais setores em volume (construção civil e veículos), houve um aumento de 2,6% nas vendas em março deste ano. No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 3%.

O IBGE também aponta um crescimento de 10,7% no varejo em março na comparação com o mesmo mês do ano passado. A variação acumulada no ano (primeiro trimestre) foi de 1%.

O comércio paranaense cresceu 8,9% no mês de março, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice que engloba todos os setores, inclusive construção civil e automóveis, refere-se à comparação com fevereiro e supera a média nacional (3,6%). Também foi o melhor resultado região Sul, à frente de Santa Catarina (2,4%) e Rio Grande do Sul (-4%).

Na variação acumulada em 12 meses, o crescimento do segmento de livros, jornais e revistas foi o mais expressivo, chegando a 23,8%, seguido por combustíveis (20,3%) e artigos farmacêuticos (7,7%).

No acumulado do primeiro trimestre de 2023, em relação aos primeiros três meses de 2022, os destaques foram eletrodomésticos (13,8%), combustíveis (12%), artigos farmacêuticos (4,6%), móveis e eletrodomésticos (3,5%), veículos e motocicletas (1,9%) e equipamentos e materiais para escritório (1,7%).

RECEITA– Em relação à receita, houve um aumento de 15,8% no faturamento do comércio no Paraná em março deste ano em relação ao mesmo mês no ano anterior. No acumulado do ano o crescimento foi de 7,8% e nos últimos 12 meses, de 9,7%.

Os segmentos com maior evolução da receita em março, no comparativo com o mesmo mês em 2022, foram artigos farmacêuticos (25,7%) e hipermercados, supermercados e produtos alimentícios (10,8%).

NACIONAL– No resultado nacional, o volume de vendas do comércio varejista ampliado em março de 2023 mostrou aumento de 3,6% frente ao mês imediatamente anterior. A média móvel trimestral foi de 1,5% no trimestre encerrado em março. Frente a março de 2022, o comércio varejista avançou 3,2%, acumulando alta de 1,2% nos últimos 12 meses e, também, de 2,4% no ano.

A alta no mês foi puxada por três das oito atividades que fazem parte do comércio varejista: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (7,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,7%) e móveis e eletrodomésticos (0,3%).