Pro Tork no pódio do Sportbay Catarinense de Velocross de 2025

A Pro Tork Racing Team foi um dos destaques da abertura do Sportbay Catarinense de Velocross 2025, realizada no fim de semana, dias 15 e 16 de fevereiro, na tradicional pista do Motódromo Trinca Ferro, em Schroeder, cidade localizada na região norte do estado.

O piloto Roberto Pereira (foto) a equipe ao pódio com um terceiro lugar na categoria Nacional 250 Pro, enquanto o colega Luan de Paula garantiu a segunda posição na corrida da classe Nacional 200. As provas foram marcadas por belas disputas sob o forte calor.

Após somarem pontos importantes na classificação, os atletas retomam o treinamento para se prepararem para a segunda das seis etapas programadas para esta temporada. Ela está agendada para acontecer nos dias 8 e 9 de março, em Papanduva, município do Planalto Norte.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial em capacetes, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.