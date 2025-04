A convite do Presidente Edimar Santos

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, convidou o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, para ser palestrante na 2ª edição do Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses), que será promovido de 29 a 30 de abril, no UP Experience, em Curitiba.

Guto vai falar sobre as ações desenvolvidas pela SECID em benefício dos 399 municípios do Estado.