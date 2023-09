Enterrado o corpo de “Batatinha” HOJE

Não resistiu a um câncer aos 63 anos

O comerciante e corretor de automóveis José Calesso, popular “Batatinha” (fotos) , de 63 anos, perdeu a vida no Hospital Universitário de Londrina após piora no seu estado de saúde.

Ele estava com câncer, descoberto em fevereiro deste ano.

Deixou a mãe, Elisa, com quem trabalhava num bar na rua Rui Barbosa, centro platinense; a esposa, Nina, duas filhas, Brenda e Geórgia, e os irmãos, Ademir, o “Xuxu”, e Eugênio.

O corpo foi velado na Funerária São Carlos/Platinense e sepultado às 14 horas desta terça-feira, dia 12, no Cemitério São João Batista.