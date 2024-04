Acidente fere dois em S. Antônio da Platina

No trecho entre Ribeirão do Pinhal da PR-439

Dois homens se machucaram num acidente em torno de 19h40m deste sábado, dia 13, no KM 54 da PR-439, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

O condutor (41 anos) de um Honda Civic (placas de Londrina), perdeu o controle numa curva fechada e capotou à margem direita da pista. O motorista e o acompanhante, 66, tiveram ferimentos médios e foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).

O veículo liberado no local na sequência.

Tempo bom em pista simples em curva fechada.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.