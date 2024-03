INCÊNDIO atinge creche em Andirá

Estava sendo utilizada pela Polícia Militar

Um incêndio atingiu a creche “Santo Antônio”, em Andirá, na tarde desta terça-feira (12).

A Defesa Civil, com apoio de caminhão pipa do município, controlaram as chamas no local.

A antiga creche estava desativada, e antes usada provisoriamente pela Polícia Militar.

A Defesa Civil atendeu chamado na creche Santo Antônio, em Andirá, onde um incêndio havia começado. Ao chegar no local, constatou-se que o fogo não afetava a estrutura do prédio, mas sim os restos materiais no quintal, como capim e grama, roçados e não recolhidos, secando e dando início às chamas.

Graças à rápida ação da equipe da Defesa Civil, o incêndio foi controlado antes que se espalhasse para o prédio. Um caminhão pipa da prefeitura também auxiliou no combate às chamas.

Vale ressaltar que a creche Santo Antônio já estava desativada há algum tempo e havia sido utilizada provisoriamente pela Polícia Militar devido à reforma de seu prédio na Vila Americana. No entanto, os PMs já haviam desocupado o local há algum tempo, antes do incidente ocorrer.