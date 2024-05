Primeira fase define todos classificados

Da fase regional dos Jogos Bom de Bola

Foram três dias de várias partidas disputadas na fase regional do 4º Paraná Bom de Bola nas cidades de Ribeirão do Pinhal, Nova Fátima e Santo Antônio do Paraíso.

As redes balançaram 149 vezes durante as partidas que definiram os classificados em busca do título.

Na categoria 50+ as equipes de Ribeirão do Pinhal, Nova Fátima, Bandeirantes e Andirá se enfrentam em turno único. Já no masculino do sub 16 os classificados são: Bandeirantes, Jacarezinho, Quatiguá e Santo Antônio da Platina. Na categoria sub 20 os classificados são: Nova Fátima, Figueira, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

As partidas que irão definir os representantes da fase regional acontecerão entre os dias 10 a 12 de maio. Eles irão representar o Norte Pioneiro durante a fase macrorregional que acontecerá na cidade de Cornélio Procópio.

Uma situação interessante que pode ser acompanhada durante a competição é a integração de pai e filha de Ribeirão do Pinhal. Antônio Cascata, 44 anos, está realizando competições oficiais há seis anos. “É uma grande alegria poder ter ela junto nesta área”, comenta.

A jovem Karen Larissa Pereira do Nascimento, 24 anos, está pela primeira vez de uma competição oficial. Ela lembra que sempre acompanhou seu pai em jogos e durante a arbitragem. “Sempre tive oportunidade de participar e neste ano pude realizar o curso de arbitragem”, comemora. Ela está realizando o curso de ‘Educação Física’ em Bandeirantes.

Lançado em 2021, o Paraná Bom de Bola é uma competição exclusiva de futebol de campo, disputada em quatro categorias: 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-21 masculino e 50+ master. Faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Estado e é realizado pela Secretaria do Esporte e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida, destinado a pessoas de 50 anos ou mais.

Além disso, engloba futebol feminino, promoção da saúde e turismo, pois movimenta as regiões que recebem a competição.