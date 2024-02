Toneti Advocacia faz a defesa do empresário das 2 pizzarias falidas

Ele é pizzaiolo hoje e pretende quitar as pendências

Exclusivo: Advogada do ex-proprietário das Pizzarias Fornellone (Jacarezinho e Santo Antônio da Platina) que fecharam sem poder realizar o pagamento de funcionários, Valentina Helena de Andrade Toneti (foto) disse que assumiu o caso agora.

Ela informou estar levantando todos os dados da empresa com o escritório de contabilidade para, posteriormente, “dar uma satisfação e esclarecimentos à toda sociedade e aos envolvidos Platinenses e Jacarezinhenses sobre o fechamento”.

Anunciou que vai começar a contatar os trabalhadores na semana que vem “e eles devem nos procurar e/ou constituir advogados para defender os direitos”.

Também pretende evitar comentários ofensivos e insultuosos “porque cobrança vexatória é crime” e garantiu que, dependendo do teor, entrará com ação judiciai contra eventuais detratores.

Tina foi prefeita de Jacarezinho, mas por óbvio, nesse assunto atua como profissional do Direito e não política.

Pizzarias abertas há quase sete anos em Jacarezinho e também em Santo Antônio da Platina há quase quatro, após sucesso inicial, acabaram fechando. Ex-funcionários das duas unidades procuraram o Npdiario semana passada para denunciar: O proprietário teria “fugido” sem pagar os salários atrasados e nem os direitos trabalhistas.

Ao tomar conhecimento, ele entrou em contato com a reportagem na terça-feira, dia 13, e disse estar trabalhando com carteira assinada num restaurante em Balneário Camboriú, no litoral catarinense.

Admitiu as dívidas, disse que teve os bens penhorados pela Justiça Trabalhista, também assegurou que está reconstruindo sua vida profissional com a família e que pagará o que deve.