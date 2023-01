Acidente em Wenceslau Braz machuca casal

Envolveu um GM/Corsa e um Fiat 147

Na noite desta quinta-feira, dia seis, a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu acidente na PR-092, em Wenceslau Braz.

O condutor (75 anos) de um GM/Corsa, com placas de Wenceslau Braz, declarou que trafegava pela rodovia no sentido de Siqueira a Wenceslau, quando no Km 254 se envolveu em acidente com um Fiat 147 (placas de W.B.), conduzido por motorista (36 anos), que realizava uma conversão à direita para entrar em estrada rural.

No local, era proibida a ultrapassagem.

O motorista do Fiat e sua passageira (30 anos) tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital brazense.