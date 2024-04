Inicia em S. Antônio aplicação de fumacê

Vários bairros não serão beneficiados



Enfim, e apesar da incompetência pontual da atual secretária da Saúde, Gislaine Inácio, nesta sexta-feira, 05, iniciou o fumacê em Santo Antônio da Platina. Serão dois horários de aplicação: das 16 horas às 20h30m e das 05h50 às 09h30m.

O fumacê normalmente é feito duas horas antes do nascer do sol e duas horas após o pôr do sol, com cinco ciclos de aplicação, em intervalo de três a cinco dias para a repetição do uso nas localidades com maiores riscos epidemiológico.

Importante colaboração da população no dia em que o fumacê estará no bairro

Liberação das vias públicas

Abrir portas e janelas para facilitar a entrada do produto nas casas

Proteger os pássaros

Proteger os utensílios de animais

A aplicação do fumacê não isenta a responsabilidade na remoção dos focos do mosquito.

A operação fumacê (Ultra Baixo Volume – UBV acoplado ao veículo) combate a dengue. A medida, realizada pela Secretaria de Estado da da Saúde (Sesa), tem como objetivo ajudar na eliminação do mosquito Aedes aegypti em sua forma adulta (alada), transmissor da doença, e diminuir a transmissão viral.

O inseticida será aplicado por quatro veículos da vigilância epidemiológica Sesa.