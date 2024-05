Prêmio para criador de ZEBU da REGIÃO

Rudolph Reich será um dos homenageados



Rudolf Reich, que se notabilizou como criador das raças Simental e Nelore ficando conhecido no segmento em várias partes da Europa ocidental e na América do Sul, nasceu na Suíça na divisa com a Áustria e Alemanha. E também, mais tarde, na raça zebu.

Ele é do Norte Pioneiro, em especial Santo Antônio da Platina e Conselheiro Mairinck.

Neste sábado, dia quatro de maio, às dez horas, haverá a premiação do Mérito 2024, na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Será no Parque Fernando Moraes, em Uberaba, interior de Minas Gerais.

Entre os indicados e ganhadores está o norte pioneirense Rudolph Reich (fotos), na categoria nacional.

Casado com Maria Angela, tem quatro filhos, sete netos e três bisnetos.

