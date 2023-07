Escola Municipal será reconstruída em Band

Escola destruída em 2016 só agora será reformada

Era dezembro de 2016. A cidade estava enfeitada com luzes de Natal e pisca-piscas. As pessoas, em clima de festa, aguardavam o Natal. As famílias esperavam, ansiosamente, pelo momento mais fraterno do ano. Foi em meio ao mais intenso clima festivo que, já ao final de sábado, 17 de dezembro, a Escola Municipal “Santa Terezinha”, ardeu em chamas. Não há um único morador de Bandeirantes que não se recorde, com tristeza, do incêndio que acometeu as instalações do prédio. A escola foi destruída pelo fogo. Documentos e registros importantes, materiais dos alunos, recursos pedagógicos dos professores, insumos, equipamentos, memórias e a identidade histórica da escola se perderam em meio às chamas.

O que sobrou no dia seguinte foram destroços. Escombros e memórias formaram o triste cenário da instituição de ensino. Por onde se passava na cidade, ouvia-se a história de alguém que já havia sido aluno da escola “Santa Terezinha”. As histórias saudosistas iniciavam sempre com relatos como “Lembro-me com carinho de meus professores”; “Lembro-me como a merenda era gostosa”; ou, ainda, “as bagunças que aprontei, espero que meus filhos não aprontem”.

Os relatos ecoavam cidade adentro, detalhando as peripécias, as amizades, as brincadeiras, as aprendizagens, os professores, a merenda escolar e todo o carinho que o terreno da memória reporta. Embora as instalações tenham sido consumidas pelo fogo, as memórias ainda mantêm viva a essência da escola, a qual ultrapassará sempre as barreiras do tempo e dos espaços físicos já inexistentes. São elas que mantêm em pé uma escola que, embora tenha perdido o espaço físico de outrora, mantém-se viva nas memórias da população. À época, e passado o Ano Novo, eram os relatos saudosos que marcavam as boas recordações da população, e não propriamente o incêndio.

RENASCIDA DAS CINZAS – A obra está 62,15% concluída e quando a atual administração assumiu a obra estava paralisada, com a autorização do FNDE ( Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e da Câmara Municipal, o município vem custeando a obra com recursos próprios. A escola, cujas chamas levaram consigo a identidade dos espaços e a esperança, está sendo completamente reconstruída. Com investimento previsto em 4.189.583,61. A nova estrutura renova as esperanças de professores, equipes, direção, alunos, familiares e toda a população.

Hoje a escola “Santa Terezinha” atende 349 alunos matriculados em 10 turmas no período matutino e 8 turmas no período vespertino. Com as novas instalações, terá potencial para ampliar suas vagas, atendendo em torno de 100 a 120 novos alunos, totalizando mais de 500 alunos atendidos, aproximadamente.

Além das novas 12 salas de aula, a escola contará com quadra esportiva, laboratório de informática, biblioteca, auditório, sala do grêmio, vestiário, refeitório, cozinha, setor administrativo e espaço ao ar livre. O prédio terá o mesmo padrão das demais escolas da Ensino de Bandeirantes.

Televisores nas salas de aula, novos projetos, profissionais formados e capacitados, além de uma estrutura acolhedora e de qualidade garantirão as experiências de ensino na nova Escola Municipal “Santa Terezinha”. Assim como os CMEIS “Santa Rita”, “João do Carmo” e “Maria Alzira”; bem como a escola “Moacyr Castanho”, os quais foram completamente reformados; com a nova instalação, a escola “Santa Terezinha”, proporcionará experiências de aprendizagem ainda mais significativas. As novas memórias são promessas para a inauguração prevista ainda para o ano de 2023.

“Para todos nós envolvidos na Educação de nosso Município é, literalmente, um renascer das cinzas diante da grande comoção ao recebermos a notícia do incêndio. Incêndio em uma Escola, qualquer escola, é, não apenas queimar uma estrutura, mas queimar a alma, a história de muitas pessoas. Em especial a Escola Santa Terezinha, cuja imagem ficou e continua intacta. Gratidão ao Prefeito Jaelson que arregaçou as mangas e, sem medir esforços, foi a Brasília e puxou para si uma obra interminável”, enfatizou a Secretária de Educação do município, Nelci Maria Martins Queiroz.

Valores gastos com Educação compõem o investimento necessário à garantia de um futuro às nossas crianças, cuja prefeitura busca sempre priorizar aos munícipes.

“As expectativas são grandes e a espera está cada vez mais próxima de findar. Mais conforto, mais tecnologia, mais qualidade no ensino e mais vagas para nossas crianças.” afirma o prefeito Jaelson Ramalho Matta.