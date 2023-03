Regulamentação da Santa Casa de R. Claro

Nesta semana em Ribeirão Claro

Representantes da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Claro, se reuniram nesta semana com o prefeito João Carlos Bonato e sua equipe para discutir sobre a regulação da licença sanitária da unidade hospitalar para continuar recebendo recursos por meio de convênio com o Governo do Estado.

Conforme o presidente Alcione Marques, a edificação com 95 anos, sempre funcionou sem certidão da Vigilância Sanitária e por esse motivo, em julho 2022 não conseguiu renovar o convênio com a Secretaria Estadual de Saúde (SESA) para receber recursos financeiros do Governo do Estado para custear despesas.

Diante disso, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que a unidade assuma a obrigação de corrigir, dentro de prazos estipulados (cinco anos), os problemas que foram identificados durante inspeção. Porém, os ajustes demandam de elevado custo para atender todos os itens exigidos.

Uma força-tarefa foi iniciada com reuniões, realizados protocolos e diversas ações para tentar acelerar o processo e voltar a receber o recurso suspenso, mas fim do ano, o processo foi paralisado em virtude de recessos e reaberto somente em janeiro de 2023.

“Foi uma fase bastante difícil, ficamos sem dinheiro, usamos o que tinha em caixa e recebemos muitas doações da comunidade”, comentou o presidente da unidade Alcione.

Por intermédio do prefeito João Carlos Bonato, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli vem intervindo para que contrato com a SESA seja retomado com velocidade para recuperação do convênio e posteriormente o sejam normalizados os repasses financeiros.

“Estamos fazendo uma união de esforços com nossos parceiros no âmbito estadual e federal para resolver essa situação da Santa Casa, e planejar para que o prédio seja readaptado, regularizando também essa questão sanitária. Vamos continuar lutando juntos em parceria pela saúde de Ribeirão Claro”, enalteceu o chefe do executivo.