Prefeito Zanrosso com idosos em praia do Paraná

Programa Melhor Idade renova e alegra grupo

O prefeito de Tomazina Flavio Xavier Zanrosso, mais uma vez surpreende a comunidade, esta semana ele acompanhou 77 idosos do Programa Melhor Idade ao litoral Paranaense. A maioria deles não conhecia praia.

Ele interagiu com o grupo durante aproximadamente 2 horas, afirmou que volta para Tomazina renovado com a experiência, “como prefeito, proporcionar essa experiência é gratificante, dias assim renovam a minha vontade de seguir trabalhando pela nossa gente. Agradeço ao meu Vice Prefeito e Secretário de Assistência Social, Rodrigo, e a equipe incrível, Marildinho, Cuca, Marli, Janaína, Kelly e a enfermeira Silvana, que deram todo suporte na viagem, para que ela fosse a melhor possível. Assim como eu, que passei só 2 horas com eles volto renovado. Tenho certeza, que eles voltaram animados e cheios de histórias para contar”, afirmou o chefe do executivo (Agência Criativa/David Batista).