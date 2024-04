Projetos do deputado ALEXANDRE CURI beneficiam entidades

Na justificativa, o deputado destaca o compromisso da CBXE “com a promoção de valores essenciais para o desenvolvimento humano e social, a concessão do título de utilidade pública estadual é justificada como forma de reconhecimento e apoio às suas atividades em prol do bem comum e da construção de uma sociedade mais igualitária e sustentável”. Outro beneficiado por projeto de utilidade pública é o Centro de Tradições Gaúchas “Coração do Paraná”, com sede no município de Manoel Ribas, que contribui para a preservação e divulgação da cultura gaúcha, assim como pela promoção de atividades culturais, assistenciais e sociais. “Além disso, a entidade segue os princípios estabelecidos na Carta de Princípios do MTG/PR, que são fundamentais para a promoção dos valores tradicionalistas, como a lealdade, a ética e o respeito às tradições”, ressalta o autor do projeto. A Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, com sede em Matinhos é outra atendida pela iniciativa de Curi. Além de fomentar a prática do xadrez, a entidade possui objetivos e finalidades que demonstram seu compromisso com o bem-estar da sociedade e a promoção de valores fundamentais.