PSS de advogado em Ibaiti; confira edital e como SE INSCREVER

Para trabalhar na Prefeitura de Ibaiti

A Prefeitura de Ibaiti está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado – PSS que destina-se a atender necessidade temporária e emergencial para suprir cargo vago de pessoal no quadro funcional da Procuradoria Geral do Município de Ibaiti.

O Processo Seletivo Simplificado – PSS se destina para admissão na seguinte vaga:

Advogado (a) com carga horária semanal de 30h – 01 vaga;

Advogado (a) com carga horária semanal de 40h – 01 vaga.

O Edital nº 01.003/2024, foi publicado no Diário Oficial nº 2621 (a partir da página 12).

Os interessados em efetivar sua inscrição para o Processo Seletivo Simplificado – PSS deverão realizá-las entre os dias 26 de abril de 2024 a 10 de maio de 2024, no endereço eletrônico: https://ibaiti.pr.gov.br e no e-mail: [email protected].

Veja o Edital Clicando AQUI (a partir da pág. 12).